Stava rientrando a casa, dopo il turno da soccorritrice al 118: in viale Sant’Avendrace ha svoltato a sinistra con la sua auto per entrare nel cancello del palazzo. In quel momento c’è stato lo schianto: uno scooter – questa la prima ricostruzione effettuata dagli agenti della Polizia Locale – probabilmente in fase di sorpasso è finito sulla fiancata della vettura, concludendo la corsa contro due fioriere in cemento dall’altra parte della strada.

Il giovane sul ciclomotore, un 28enne di Monserrato impegnato nella consegna di pizze, ha fatto un volo di alcuni metri. I primi a soccorrerlo sono stati la stessa conducente dell’auto e alcune persone che gli hanno sistemato delle coperte per evitare che prendesse freddo. Poi l’arrivo dei mezzi del 118, le manovre effettuate sull’ambulanza e infine il trasporto del ferito al Brotzu, con assegnato un codice rosso. Le sue condizioni sono gravi, ma per fortuna non sarebbe in pericolo di vita. Oggi si avrà un quadro più preciso della situazione.

La paura

L’incidente è avvenuto attorno alle 19,30. «Abbiamo sentito un rumore fortissimo e poco dopo visto un ragazzo a terra. Era immobile e si lamentava con un filo di voce. Abbiamo preso delle coperte, sistemandogliele addosso per evitare che prendesse freddo», ha raccontato una coppia che si trovava in viale Sant’Avendrace, proprio nel tratto davanti alla chiesa del quartiere, per portare a spasso il cane. A terra anche il casco che il 28enne indossava. Dal punto in cui si trovava lo scooter, tra due grosse fioriere in cemento, ha fatto un volo di alcuni metri.

Seduta su una panchina, la conducente dell’auto ha ricordato i momenti dello schianto. «Stavo svoltando verso sinistra per raggiungere i parcheggi interni del mio palazzo. Ho sentito un rumore fortissimo. Solo dopo ho capito cosa fosse accaduto».

Tutti i dettagli su L’Unione Sarda in edicola e sull’edizione digitale

