Una settimana dedicata allo sport e al benessere fisico. Il Comune di Dolianova aderisce alla Settimana Europea dello Sport promossa dall'Ue e patrocinata dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri in collaborazione con “Sport e Salute”.

La manifestazione “Join the Movement”, organizzata in collaborazione con il Centro di Aggregazione Sociale e le Associazioni Sportive, si svolgerà domani dalle ore 8.30 alle ore 13.30 tra Piazza Europa, Via Europa e l’Istituto Comprensivo di Dolianova. Coinvolgerà tutti gli alunni della scuola primaria.

L’obiettivo è promuovere tra i giovanissimi il benessere psico-fisico tramite lo sport e gli stili di vita sani. La manifestazione, come tutti gli anni, punta a diffondere tra la popolazione i valori della partecipazione, inclusione e innovazione insiti in tutte le attività sportive di gruppo.

Per l’occasione una parte di via Europa sarà chiusa al traffico dalle 8.30 alle 13.30.

