In arrivo all’Arnas Brotzu 50 nuovi Oss, assunti a tempo determinato. Una bella notizia per il sindacato che «dopo le proteste e le rivendicazioni portate avanti per far fronte alla continua emergenza assistenziale, non possiamo che apprezzare la decisione della Direzione generale».

Lo annuncia Gianfranco Angioni di Usb Sanità e componente delegazione trattante Rsu. «Come abbiamo sempre ribadito, gli operatori socio sanitari essendo fondamentali nell'organizzazione assistenziale hanno necessità di essere integrati in equipe con il personale infermieristico, essendo lo stesso il responsabile dell'assistenza preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa, e di natura tecnica, relazionale ed educativa. Tuttavia per poter garantire i diversi setting assistenziali c'è ancora da abbattere lo scoglio contrattuale del vincolo delle pronte disponibilità che secondo la normativa non possono essere più di 7 turni al mese».

«Per fare questo - prosegue il sindacalista - è fondamentale istituire un progetto obiettivo con risorse integrative, restando fermo il presupposto che bisogna integrare e rendere di ruolo il personale dei diversi ruoli professionali, in quanto non è pensabile nel lungo periodo monetizzare il disagio e la fatica».

(Unioneonline)

