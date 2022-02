Cercava in affitto un appartamento a Cagliari e l’occasione che le si è presentata è stata particolarmente allettante, ma si è rivelata una truffa.

Vittima del raggiro è una 33enne straniera residente a Selargius che aveva pubblicato un annuncio su un noto sito per la ricerca di una casa. Un uomo, usando un numero intestato a un 29enne tarantina, l’ha contattata e – qualificandosi come dipendente pubblico – le ha proposto un immobile situato a Sant’Elia, vista mare, 160 metri quadrati calpestabili e un canone da 450 euro al mese. Senza neppure fare un sopralluogo, la 33enne ha versato una caparra pari a 900 euro su un conto riferibile alla 29enne. Poi però tutto si è rivelato una truffa e la tarantina è stata denunciata mentre sono in corso le indagini per risalire all’autore delle telefonate.

