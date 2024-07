Cagliaritani sempre più amanti degli animali domestici: secondo una ricerca Changes Unipol, elaborata da Ipsos, oltre la metà dei cittadini, il 64%, ne possiede almeno uno, dato molto più alto della media italiana pari al 56% degli abitanti del Paese e che colloca Cagliari al secondo posto nella classifica nazionale.

Nel capoluogo sardo la maggior parte dei proprietari dichiara di avere almeno un cane (45%), mentre il 37% possiede almeno un gatto. Il restante 36% dei residenti si divide invece tra chi non ha animali ma vorrebbe averne (10%) e chi invece ha scelto sicuramente di non averne (26%).

Il 78% dei cagliaritani intervistati vede, inoltre, il proprio animale domestico come un familiare a tutti gli effetti.

Cani e gatti sembrano inoltre essere a Cagliari particolarmente disciplinati: la maggior parte dei proprietari (il 96%) afferma che il proprio animale domestico non ha mai causato danni a persone o a cose: si tratta della percentuale più alta tra tutte le città italiane.

Quanto a pro e contro, per i cagliaritani prevalgono i vantaggi sugli svantaggi nel possedere un animale: il 91% degli intervistati individua infatti degli aspetti positivi, mentre il 77% trova che ci sia almeno uno svantaggio. Nel dettaglio, tra i vantaggi prevalenti il fatto che gli animali fanno compagnia (50% dei casi) e che portano felicità (49%). Tra gli altri vantaggi, molto importante il miglioramento della salute mentale (37%) e il supporto per le persone con disabilità o malattie (17%).

Quanto agli svantaggi a pesare maggiormente sono soprattutto le spese per cura e alimentazione (secondo il 29% degli intervistati) e la necessità di trovare qualcuno a cui affidarli quando ci si assenta (27%). Altro svantaggio molto sentito è che rendono la casa disordinata/sporca o rovinano mobili e arredamento (15%).

Quanto al tempo dedicato, più della metà dei cagliaritani con animali domestici (60% vs 54% media italiana) dichiara di dedicare da 1 a 3 ore al giorno alla cura del proprio animale domestico, con una media di circa 2 ore al giorno.

La spesa mensile per il mantenimento del proprio animale a Cagliari si attesta mediamente attorno a 64 euro (escluse le spese per la salute e il veterinario), mentre per quanto riguarda le spese per la salute (vaccinazioni, visite, esami, interventi) la media annua è pari a 172 euro. Complessivamente, pertanto, la spesa media annua per i cagliaritani ammonta a 940 euro, leggermente inferiore rispetto alla media nazionale di 960 euro.

A Cagliari, rispetto al resto d’Italia è più diffusa l’idea che la maggioranza di chi ha animali domestici li consideri «sostitutivi» dei figli (27% vs 21%). Da un punto di vista personale, invece, il 31% ritiene che un cane o un gatto possa sostituire un figlio, a fronte di un 59% che non pensa invece che ciò possa accadere.

(Unioneonline/v.l.)

