Secondo giorno di lavori all’inizio della 131 dir, all’altezza dello svincolo per la 554 all’uscita di Cagliari, per l’installazione di alcuni pannelli informativi. Dopo che ieri la circolazione sull’Asse mediano è andata in tilt, con code lunghe oltre tre chilometri che partivano da Genneruxi, oggi la situazione ha visto dei momenti di forte traffico all’inizio della mattinata (intorno alle 8.30) mentre nel pomeriggio la circolazione è più scorrevole.

Sono tuttora presenti i cartelli che avvisano del cantiere e quello temporaneo del limite di velocità provvisorio (40 km/h): l’indicazione data dall’Anas, nella serata di ieri, è di completamento dell’installazione per il pomeriggio di oggi. Poco prima delle 16, non erano presenti operai sul posto e le due corsie in uscita da Cagliari erano entrambe percorribili, con il cantiere ufficialmente ancora attivo.

Il posizionamento dell’ultimo pannello è al chilometro 2 della 131 dir. Le successive operazioni riprenderanno in più fasi, tra loro non contemporanee, a partire dalla prossima settimana e sino alla prima decade di febbraio. «Tali lavorazioni», segnala l’Anas, «comporteranno analoghi restringimenti a quelli ad oggi in atto, anche lungo la SS 131 “Carlo Felice”, tra i km 17 e 0 nella sola carreggiata in direzione Cagliari, dove verranno allestite altre zone di cantiere per consentire la posa di 3 portali atti a sostenere i nuovi pannelli informativi».

Il cartello provvisorio di riduzione del limite di velocità all'inizio della 131 dir

Per ridurre al minimo i disagi al traffico, la durata degli interventi mirati previsti non andrà oltre un giorno lavorativo. In tutto, saranno installati otto nuovi pannelli lungo le strade statali che conducono a Cagliari.

