In attesa della giornata da bollino rosso, si segnalano oggi altri nove incendi in Sardegna. Due quelli più vasti per i quali è stato necessario, oltre all’intervento delle squadre a terra, anche quello dei mezzi aerei del Corpo Forestale.

Uno è scoppiato nelle campagne di Bono, località "Calarighes". Lo spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Bono, coadiuvato dal personale elitrasportato a bordo dell'elicottero proveniente dalla base di Anela. Sono intervenute una squadra dell'Agenzia Forestas del cantiere di Bono, una squadra della Compagnia barracellare di Bottidda e una dei Vigili del fuoco. In fiamme circa 3 ettari di bosco di roverella.

Fiamme anche in agro di Siurgus Donigala, località “Santa Susanna”: qui le operazioni sono state coordinate dalla Stazione di Senorbì, con l’aiuto del personale elitrasportato a bordo dell'elicottero proveniente dalla base di Villasalto e di due squadre di volontari delle associazioni di Sant'Andrea Frius e Siurgus Donigala.

L'incendio ha percorso una superficie di circa 1.5 ettari di coltivi e aree boscate. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 17:35.

