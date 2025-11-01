LA DIRETTA (M. Vercelli):

16:40: Direzione viale Bonaria – Il corteo sta scendendo lungo viale Regina Margherita in direzione di via Roma, per poi proseguire verso viale Bonaria.

16.30: Tensione a fine via Lanusei: idrante in azione – Nuovo tentativo del corteo di passare a fine via Lanusei, ma le forze di polizia hanno imposto un blocco. L’idrante è stato azionato e si sono registrati lanci di bottiglie e fumogeni. Il corteo sta ora risalendo via Lanusei verso la parte opposta di via Sonnino.

16.20: Corteo devia verso San Saturnino – Il corteo sta scendendo verso via Iglesias, diretto inizialmente verso la legione dei carabinieri, ma ha deviato proseguendo dritto verso la zona di San Saturnino.

16.10: Il corteo non autorizzato degli antifascisti sta attraversando via Garibaldi. Dall’alto un elicottero della Polizia sorveglia la zona, mentre le forze dell’ordine presidiano le vie limitrofe per impedire che i manifestanti raggiungano piazza Repubblica, dove è previsto l’incontro organizzato da CasaPound. Presenti circa 250 persone

Alta tensione a Cagliari e massiccio dispiegamento di forze dell’ordine per le due manifestazioni che si stanno svolgendo questo pomeriggio in città. La questura ha predisposto un piano di sicurezza straordinario per gestire gli eventi, che si terranno a poche centinaia di metri di distanza e in orari ravvicinati. Il primo appuntamento è stato organizzato dal Blocco studentesco, movimento giovanile legato a CasaPound Italia, che ha convocato nel capoluogo «i giovani del Sud e delle Isole». Il corteo è partito alle 16.30 da via Cervi. L’iniziativa era stata preannunciata nei giorni scorsi con una serie di manifesti affissi in diverse zone della città, con lo slogan in inglese «Europe will be free».

In risposta, il Coordinamento Antifascista di Cagliari ha annunciato un presidio di protesta, con appuntamento alle 15 in piazza Garibaldi. La concomitanza dei due eventi ha spinto la questura a varare un dispositivo di sicurezza imponente. Per la prima volta a Cagliari è stato inoltre schierato il mezzo idrante della Polizia, fatto arrivare appositamente da fuori. L’obiettivo è evitare qualsiasi scontro tra i due schieramenti e garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni, salvaguardando la sicurezza pubblica.

Momenti di tensione nel pomeriggio quando i manifestanti antifascisti hanno tentato di muoversi verso via Sonnino, nonostante il divieto imposto dalle forze dell’ordine. Dopo gli avvisi a disperdersi, la Polizia ha azionato l’idrante per contenere il gruppo. Si sono registrati lanci di bottiglie e fumogeni in direzione del cordone di sicurezza, ma il corteo è stato infine riaccompagnato in piazza Garibaldi.

Numerose le strade del centro presidiate lungo i percorsi del corteo. Polizia, carabinieri e guardia di finanza monitoreranno le principali arterie cittadine, con il supporto della polizia locale per la viabilità e la gestione dell’ordine pubblico.

