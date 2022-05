Un nuovo defibrillatore, donato all'Università di Cagliari dall'associazione Luca Noli, è da ieri a disposizione nella sede della Scuola di Architettura dell’Ateneo, in via Corte d'Appello.

I coordinatori dei corsi di studio della laurea triennale in Scienze dell'Architettura e magistrale in Architettura, Vincenzo Bagnolo e Pier Francesco Cherchi, hanno ringraziato in una cerimonia il presidente dell'associazione, Augusto Noli, e il vicepresidente Adriano Dessì, alla presenza del Prorettore alla Didattica Ignazio Putzu, del Direttore del Dipartimento di Ingegneria civile, ambientale e architettura (DICAAR) Giorgio Massacci, della vicepresidente della Facoltà di Ingegneria e Architettura Caterina Giannattasio, e di un gruppo di studentesse, studenti e docenti.

L'installazione fa seguito ad uno specifico corso di formazione a cui hanno partecipato dieci docenti, assegnisti e tecnici del DICAAR.

Il nuovo apparecchio si aggiunge a quelli donati nel settembre 2020 dal Rotary Club Cagliari e dal Rotary Club Cagliari Anfiteatro all'Università di Cagliari, e già posizionati in vari punti dell'Ateneo, e a quello donato dalla DAB nel gennaio 2021 con la collaborazione delle associazioni studentesche Reset UniCa e Farmacia politica e installato nei locali della Cittadella universitaria di Monserrato in ricordo di Alberto Nori, il logopedista docente a contratto scomparso improvvisamente a seguito di un malore e poco dopo aver concluso una lezione.

