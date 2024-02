L’Unipol Domus, in occasione della partita in casa contro la Lazio, ricorda Carlotta Dessì. La giornalista cagliaritana 35enne e tifosa rossoblu è morta lo scorso martedì per una grave malattia.

Amica del club e amata nell’Isola, la sua scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile, tra tutti quelli che la conoscevano.

In Curva Sud il sorriso dell’inviata Sky e Mediaset è comparso in uno striscione che le dedica un ultimo saluto, sullo sfondo l’opera dell’artista Coconacci dedicata a Rombo di Tuono: «Come un angelo sei volata lassù – si legge – dove Gigi ti ha accolto tra le sue braccia. Proteggi sempre i nostri colori, ciao Carlotta».

