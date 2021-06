Allarme alte temperature in Sardegna per la giornata di domani, 25 giugno. Sono previsti valori molto elevati sia nei livelli minimi che massimi. Per questo, nell’aggiornamento del bollettino relativo alle ondate di calore, il ministero della Salute ha classificato l’emergenza per la zona di Cagliari con il colore giallo, con livello di allerta 1.

Come sottolinea l’amministrazione comunale, “la raccomandazione alla popolazione è quella di non uscire di casa nelle ore più calde della giornata e più precisamente tra le 12 e le 18. L'invito è rivolto soprattutto ai soggetti a rischio e cioè alle persone anziane e/o non autosufficienti o convalescenti, le persone che assumono regolarmente farmaci, i neonati e i bambini piccoli, chi fa esercizio fisico o svolge un lavoro intenso all'aria aperta”.

