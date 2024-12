Per tutta la giornata di oggi, domenica 8 dicembre, i cimiteri e i parchi di Cagliari rimarranno chiusi al pubblico a causa dell'allerta meteo con codice giallo (ordinaria criticità) diramata dalla Protezione civile.

La misura riguarda anche la municipalità di Pirri ed è stata adottata per garantire la sicurezza di cittadini e visitatori, in considerazione delle previsioni meteorologiche avverse, in particolare per venti forti sino a burrasca, fornite dagli organi competenti.

L'allerta gialla rimarrà in vigore fino alle 21 di stasera. Nel capoluogo le piogge sono state molto intense nella serata di ieri, in particolare fra le 21 e le 23. In via Liguria, sempre a causa del forte vento, ieri un albero è caduto su alcune auto.

