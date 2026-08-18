Emergenza incendi a Cagliari. Nel pomeriggio un rogo è divampato nell’attico di un palazzo in via Paruta. Fiamme e fumo nero hanno avvolto i locali. Sul posto i Vigili del fuoco.

L’allarme era già scattato poco prima delle 14 dopo le numerose segnalazioni per l’avvistamento di fumo in vari punti della città, in particolare nelle zone più centrali. La causa, secondo una prima ricostruzione, sarebbe dovuta a vari incendi di sterpaglie avvenuti in contemporanea, in particolare in via Castelli e all’inizio della 195.

Sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco per spegnere i roghi e mettere in sicurezza le aree interessate. Fortunatamente non si sarebbero registrati feriti.

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