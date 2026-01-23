All’aeroporto di Cagliari nasce la Pet Area dell’Aeroporto di Cagliari: al piano arrivi, tra il bar e le uscite Schengen, i nuovi spazi dedicati in esclusiva (accesso gratuito) ai cani, ai gatti e ai loro accompagnatori.

L’inaugurazione è avvenuta oggi. Lo scalo del capoluogo è fra i primi in Italia e l’unico in Sardegna a dotarsi di spazi attrezzati e personale qualificato per accogliere al meglio gli animali da compagnia che transitano dall’aeroporto in attesa della partenza, quelli in arrivo e quelli semplicemente in visita.

L’iniziativa, nata per soddisfare le esigenze di un numero sempre maggiore di passeggeri che si spostano con i propri amici a quattro zampe, vede il coinvolgimento della Bau Club Ets, associazione che ha al suo attivo anni di impegno nella tutela degli animali, come gestore dell’area e dei nuovi servizi offerti a viaggiatori e visitatori.

Gioco, relax, fontanelle per rinfrescarsi e bere, aree attrezzate per i bisogni fisiologici e un servizio di toelettatura. In più, la possibilità di contare su un luogo sicuro, un “asilo”, dove gli animali possono muoversi in sicurezza, lontani dallo stress spesso legato ai viaggi.

L’acquisto di gadget, articoli di prima necessità e servizi della Pet Area servirà a sostenere la Bau Club Ets nelle sue attività no profit, incluse quelle volte a combattere il randagismo, salvare cani e gatti abbandonati e favorire le adozioni.

Proprio in tema di adozioni, la Pet Area dell’Aeroporto di Cagliari punta a divenire un punto di riferimento per l’incontro tra gli animali le loro potenziali famiglie, un luogo gradevole e accogliente da cui nasceranno nuovi legami simbolo di affetto ma anche di rispetto e civiltà.

«Gli aeroporti diventano sempre di più luoghi di vita, di aggregazione e di rispetto delle esigenze di tutti. L’orientamento dell’Enac», ha commentato il presidente Enac Pierluigi Di Palma, «è volto a cogliere le sfide dell’evoluzione sociale e le nuove necessità di tutti i cittadini. In questo ambito, accogliamo con piacere le iniziative come quella che inauguriamo oggi, di dedicare aree attrezzate per i pet. Rientrano nella policy Enac che consolida la cultura del benessere animale nel trasporto aereo. Siamo un esempio positivo per tutti gli altri Paesi del mondo: vogliamo promuovere soluzioni innovative e inclusive per l’aviazione del futuro, passando anche attraverso un trasporto aereo pet friendly, rispettoso dei nostri amici a quattro zampe, a tutti gli effetti componenti delle nostre famiglie, come sancito anche dall’articolo 9 della Costituzione. Un cielo più inclusivo, anche per loro».

Monica Pilloni, presidente di Sogaer, ha dichiarato: «Con l’apertura della nuova Pet Area, il nostro aeroporto fa un altro importante passo verso un’idea di mobilità e inclusione dove il benessere di tutti i passeggeri e i visitatori dello scalo è prioritario, così come lo è quello degli animali al loro seguito».

