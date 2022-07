15 giorni di sospensione per un esercizio pubblico di Cagliari per aver somministrato alcolici a minorenni. Il provvedimento disposto dal questore è stato notificato stamattina al titolare del locale.

Gli accertamenti sono stati svolti dagli agenti della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale nell’ambito dei servizi finalizzati al contrasto alla “malamovida” predisposti dalla Questura. Obiettivo è quello di prevenire e contrastare anche il consumo incontrollato di alcol da parte di giovanissimi frequentatori dei locali situati nelle zone della Marina, Corso Vittorio Emanuele e piazza Yenne, che spesso sfocia in risse o liti o comunque in disturbo dei passanti e in manifestazioni di inciviltà e degrado.

I poliziotti hanno constatato che nell’esercizio commerciale in questione non era la prima volta che avveniva la somministrazione di bevande alcooliche a minorenni, fra cui anche infrasedicenni. Il titolare del locale è stato anche denunciato per la violazione dell’art. 689 del Codice Penale.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata