Prosegue l’attività della Polizia di Stato per contrastare il fenomeno dei minori in stato di ebbrezza in particolare nel quartiere della Marina.

Nella giornata di sabato sono stati numerosi i controlli da parte del personale della Divisione P.A.S. nei locali della zona. Durante le attività sono stati identificati molti minorenni in possesso di bottiglie di super alcolici e gli esercizi che avevano venduto loro le bevande sono stati sanzionati.

In particolare, uno straniero (regolare sul territorio) titolare di un market è stato denunciato per aver venduto della vodka ad alcune ragazze di età inferiore ai 16 anni. In un secondo caso, un commerciante è stato sanzionato per aver dato super alcolici a minori di età compresa tra i 16 e i 18 anni.

