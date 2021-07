Si rinnova il personale della pubblica amministrazione del Comune di Cagliari. Partiranno il 30 luglio e proseguiranno fino al 7 agosto le preselezioni dei concorsi banditi nel 2019 e nel 2020 per 143 posti (che potranno ulteriormente essere incrementati) suddivisi in sei figure professionali: istruttore amministrativo contabile, istruttore tecnico geometra, collaboratore tecnico professionale, collaboratore amministrativo informatico, istruttore informatico programmatore, istruttore informatico programmatore, istruttore agente di polizia municipale. Si terranno dal lunedì al sabato nell'impianto sportivo di via Rockefeller, precisamente nelle palestre A e B e nel pattinodromo. All’ingresso bisognerà presentare carta d’identità, tessera sanitaria e il referto di un test antigenico o molecolare effettuato 48 ore prima, in cui si attesta la negatività al Covid (sarà verificato in loco dal personale dell’Ats). Il tampone dovrà essere ripetuto ogni 48 ore nei dieci giorni delle preselezioni, anche se in possesso del green pass. Una decisione che susciterà inevitabilmente delle polemiche, ma che è in linea con le direttive nazionali. Rischierebbe però di scoraggiare in tanti.

Sono stati ammessi tutti coloro che hanno fatto domanda entro il 12 febbraio 2020: si tratta di 11.956 persone. Dopodiché alla prova finale potranno accedere in 715; successivamente saranno ammessi al concorso i primi 300 che avranno ottenuto un punteggio maggiore, previa verifica dei requisiti richiesti dal bando. La preselezione consiste in 45 domande alle quali si dovrà rispondere in 45 minuti tramite computer. Come noto, a causa della pandemia i concorsi pubblici sono stati bloccati diverse volte in base all’andamento della curva dei contagi. Da aprile, invece, c’è stato lo sblocco definitivo che ha permesso ai Comuni di riprogrammarli. Le persone affette da disabilità saranno esonerate dalla prova preselettiva svolta al computer e potranno accedere direttamente a quella scritta. Priorità nelle verifiche e nell'identificazione verrà data anche alle donne incinta.

«L’amministrazione vuole rinnovarsi», ha dichiarato il sindaco Truzzu durante la conferenza stampa di presentazione tenutasi stamattina in Municipio, «e questo concorso è una sfida molto importante. Daremo a tante persone la possibilità di provare ad entrare nella pubblica amministrazione. Nei prossimi sei anni circa il 50% dei dipendenti attuali andrà in pensione, quindi questa è una grande opportunità soprattutto per i giovani che vogliano mettersi in gioco. Il mio consiglio è quello di tentare».

La dirigente del Personale Luisella Mereu, intervenuta in conferenza stampa per illustrare nel dettaglio tutte le procedure, ha detto di augurarsi «che alle prove preselettive si presentino tutti coloro che hanno fatto domanda entro la data di scadenza e che quindi automaticamente sono stati ammessi». Il timore, infatti, è che le procedure sanitarie obbligatorie per accedere scoraggino tanti candidati: «Capisco che è una procedura invasiva, ma l’opportunità che viene offerta con questo concorso, cioè la prospettiva di lavorare nella pubblica amministrazione, è molto importante». Gli elenchi degli ammessi alle preselezioni, suddivisi nelle sei categorie, sono disponibili nell'Albo Pretorio del sito internet del Comune.

