«A nome mio personale e di tutta la comunità di Forza Italia Cagliari, desidero esprimere la massima solidarietà e vicinanza ai due agenti delle forze dell'ordine rimasti feriti». È il messaggio di Alessandro Serra, segretario di Forza Italia Cagliari, dopo quanto avvenuto stamattina prima dell'alba in viale Marconi, quando in un inseguimento contromano due poliziotti sono rimasti feriti dopo aver perso il controllo della Volante, andata distrutta, mentre inseguivano un ladro.

«Gli uomini e le donne in divisa rappresentano un pilastro fondamentale per la sicurezza della nostra città», prosegue Serra. «Svolgono quotidianamente un lavoro encomiabile, spesso mettendo a rischio la propria incolumità per tutelare quella degli altri. L’inseguimento di oggi, conclusosi purtroppo con il ferimento dei due agenti, è l’ennesima testimonianza del loro coraggio e del senso del dovere che li contraddistingue».

I due agenti feriti, trasferiti in ospedale per controlli, se la caveranno con una settimana di cure. I loro colleghi hanno avviato la caccia al ladro, che ha abbandonato la Fiat Panda (rubata) a poca distanza dal guardrail dove ha sbattuto la Volante. «Auspichiamo una pronta guarigione per i poliziotti coinvolti e ribadiamo il nostro pieno sostegno alle forze dell’ordine, sempre in prima linea contro la criminalità».

(Unioneonline/r.sp.)

