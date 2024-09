Disavventura per Luca Barbarossa, costretto a rimanere più del dovuto all’aeroporto di Cagliari-Elmas. Dopo aver partecipato ieri a Villacidro all’apertura del Premio Letterario Giuseppe Dessì, dove ha presentato il suo ultimo libro “Cento storie per cento canzoni”, il cantautore e conduttore sarebbe dovuto ripartire stamattina in aereo direzione Roma. Ha invece dovuto aspettare nello scalo di Elmas, per uno dei tanti ritardi che si stanno accumulando in serie da diverso tempo.

«Sono all’aeroporto di Cagliari, volo come sempre in ritardo», esordisce Barbarossa in un post su Facebook dove oltre a mostrare il suo disappunto ironizza sull’accaduto. «Credo che le compagnie aeree ormai dovrebbero cambiare le indicazioni orarie annunciando: “Si parte in mattinata se tutto va bene” o “nel pomeriggio/sera ma meglio non prendere impegni per oggi”. Chi ha coincidenze poi non ne parliamo». Domani sarà protagonista a Todi, «aerei permettendo».

E ci ha tenuto a elogiare la serata a Villacidro: «Strepitosa».

