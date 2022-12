È morto Mario Marini, diacono, per tanti anni presidente dell'Oftal Sardegna, l'associazione di volontariato che si occupa del trasporto degli ammalati a Lourdes e volontario nel carcere, già collaboratore della parrocchia di Sant'Elia. Mario Marini è stato sempre dalla parte di chi chi vive nella sofferenza e dei più deboli. Ha dedicato una vita per gli altri e per la sua famiglia.

Cagliaritano, ma conosciuto in tutta l'Isola, soprattutto dai gruppi giovanili del mondo del volontariato. Dopo aver lasciato la presidenza dell'Oftal Sardegna, qualche anno fa, si è dedicato completamente ad aiutare il cappellano del carcere di Cagliari. Mario Marini ha operato fino a qualche mese fa. Ha dovuto abbandonare l'attività per curarsi da un male che non gli ha lasciato scampo.

È morto stamattina nella sua casa di Genneruxi. I funerali si svolgeranno domani pomeriggio alle 15 nel capoluogo, con la Santa Messa presieduta dall'arcivescovo di Cagliari.

