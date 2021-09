Oggi a Cagliari l'incontro per fare il punto sull'attività di “Ad Adiuvandum” proposto in diretta a partire dalle 16 su Unionesarda.it e sulla pagina facebook del giornale. Interviene, tra gli altri, Antonio Battistini, braccio destro del commissario per l'emergenza Covid Francesco Figliuolo.

© Riproduzione riservata