Problemi e disagi per i fiorai al cimitero di Cagliari.

Proprio oggi 2 novembre, nel giorno in cui il camposanto si riempie di visitatori che vanno a trovare i propri cari portando un fiore fresco, i parcheggi sono stati ridotti dalla Polizia locale, con una porta d’accesso chiusa.

Di conseguenza il passaggio per alcuni fiorai è sbarrato: «In pratica non stiamo lavorando – raccontano – . Abbiamo pagato tutto, siamo in regola con tutte le autorizzazioni e proprio oggi non stiamo lavorando perché le persone non possono passare».

Quindi l’appello: «Per favore riaprite il passaggio e lasciateci lavorare».

(Unioneonline/D)

