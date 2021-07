Il Comune di Cagliari cerca volontari per effettuare il servizio di “Nonno vigile” per l’anno scolastico 2021-2022.

Si tratta del servizio di vigilanza attivato nel capoluogo sardo, così come in numerose altre città italiane, per garantire maggiore sicurezza, al mattino e al pomeriggio, davanti agli istituti scolastici, sia per le elementari che per le medie.

Pensionati e anziani che intendessero aderire, spiega il municipio, “dovranno presentare richiesta compilando la modulistica disponibile presso la sede della Società degli Operai di Mutuo Soccorso di Cagliari al civico n. 80 di via XX Settembre, entro il 6 settembre 2021. Necessario allegare la certificazione ISEE”.

