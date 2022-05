Era a terra sanguinante dopo una lite, quando una guardia giurata ha provato a soccorrerlo. Ma il ragazzo, 26enne di Selargius noto alle forze dell’ordine, invece di ringraziare, in preda all’ira ha aggredito la guardia tentando anche di portar via dalla fondina la pistola.

I fatti sono avvenuti nella notte in via Newton a Cagliari. Sul posto sono intervenuti intorno alle 2.50 i carabinieri, allertati per l’aggressione. Quando sono arrivati il 26enne e la guardia erano nel pieno della colluttazione.

Il giovane, sanguinante in volto, invitato a calmarsi, ha sputato addosso ai militari, spintonandone uno prima di venire bloccato e ammanettato. E’ stato portato in caserma e lì è stato medicato da personale del 118.

La guardia giurata e un carabiniere sono invece finiti in Pronto soccorso per accertamenti dopo la colluttazione con il ragazzo.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata