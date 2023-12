È stato inaugurato stamattina il Centro d’ascolto sanitario Caritas “Santa Teresa di Calcutta” nella parrocchia Sant’Elia, in via dei Musicisti a Cagliari, il primo collegato all’Ambulatorio medico polispecialistico della Caritas diocesana.

Si tratta di un servizio gestito da medici, infermieri e volontari per intercettare i bisogni della popolazione in quartiere fragile e ricco di bisogni.

Quello di Sant’Elia non sarà però l’unico centro, ci sono infatti già altre richieste da parte di altre realtà della Diocesi per aprire altri centri d’ascolto sanitari. Presente all’inaugurazione anche padre Gennaro Rosato, superiore dei missionari oblati di Maria Immacolata, che ha benedetto i locali prima del taglio del nastro. «Oltre all’attività di ascolto - spiega la referente del Centro Maria Bernadetta Aloi, oncologa in pensione - abbiamo iniziato a interagire con le famiglie, stiamo organizzando cicli di conferenze mensili, insieme ai volontari del Centro d’ascolto, per sensibilizzare ed educare alla promozione della salute».

Un servizio, dunque, ancora più significativo per un quartiere troppo spesso dimenticato. «Da tempo i residenti hanno manifestato l’esigenza di avere un punto di riferimento così importante. Qui il nostro ambulatorio medico è stato occupato da abusivi e una grossa fetta di cittadini è rimasta senza medico. Questo centro serve anche a orientare e leggere i problemi delle persone», conclude il parroco Padre Saverio Fabiano.

© Riproduzione riservata