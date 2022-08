È stato sorpreso dai poliziotti mentre passeggiava tranquillamente a pochi passi dalla sua abitazione, a Cagliari nel quartiere Marina.

Peccato che il 27enne, originario del Bangladesh, fosse sottoposto al regime di detenzione domiciliare.

Gli agenti hanno immediatamente riconosciuto il giovane e, dopo averlo sottoposto a controllo, lo hanno accompagnato in Questura e arrestato per evasione.

L’uomo, recidivo per lo stesso reato, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa dell’udienza per direttissima nella mattinata odierna.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata