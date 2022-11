Parte un’iniziativa di raccolta fondi in crowdfunding a favore della Casa di Accoglienza Lions di Cagliari per permettere la realizzazione di un impianto fotovoltaico in grado di fornire l’energia necessaria per il buon funzionamento della struttura. L’idea è stata illustrata in occasione del congresso del Distretto 108L dell’organizzazione. Il progetto mira a raccogliere 160mila euro con il sostegno dei soci Lions e di tutti i cittadini che intendono offrire un contributo.

Dalla sua nascita la Casa ha offerto ospitalità per oltre 200mila notti ai pazienti e ai loro familiari provenienti in gran parte dalla Sardegna ma anche dal resto dell'Italia (8%) e da altri Paesi (5%).

«Negli ultimi mesi – ha dichiarato il Presidente della Casa di Accoglienza Lions, Romano Fischetti - la congiuntura scaturita dalla ridotta attività degli ospedali (Covid e post-Covid) e dalla crisi internazionale ha messo in seria difficoltà l’operatività e il futuro della Casa di Accoglienza a causa della contemporanea riduzione delle entrate (donazioni da parte degli ospiti) e della crescita esponenziale dei costi dell’energia».

Per far fronte all’emergenza è stato deciso di dotare l’edificio di un impianto fotovoltaico in grado di sopperire al fabbisogno energetico. La realizzazione dell’impianto richiede un investimento di 160mila euro.

«Per raggiungere l’obbiettivo – conclude Fischetti – viene avviata una raccolta fondi attraverso il cosiddetto crowdfunding etico, utilizzando il sito ‘www.buonacausa.org’, piattaforma online che permette di gestire raccolte fondi ed appelli per sostenere e diffondere progetti umanitari».

