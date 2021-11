Si riparte con il nuoto a Cagliari anche alla piscina di Terramaini. L'impianto comunale, uno dei più frequentati del Cagliaritano, riapre giovedì 4 novembre. E sarà subito operativo per riaccogliere non solo gli atleti, ma anche chi vuole rilassarsi e fare sport a contatto con l'acqua.

"Gli impianti di via dello Sport - spiega l'assessore allo Sport, Andrea Floris - sono stati aperti da ottobre. Ma a Terramaini c'era bisogno di ulteriori manutenzioni. Ora ci siamo".

La piscina tornerà subito operativa con i servizi riaffidati alle vecchie società che già operavano nella struttura.

"Presto - anticipa l'assessore - faremo il punto della situazione per una riorganizzazione complessiva e una eventuale riassegnazione degli spazi laddove ci siano stati dei dinieghi. Ma in generale stiamo procedendo anche con l'analisi di tutti gli impianti sportivi per risanare eventuali criticità e ripartire con lo sport dopo tanti mesi di stop e di rientri anche parziali con le procedure anti Covid da rispettare".

Una riapertura molto importante anche per il mondo delle scuole, soprattutto per l'inclusione degli alunni disabili.

La segreteria è già aperta e a disposizione del pubblico.

