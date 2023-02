Disagi e lamentele, non soltanto dei residenti, in via Santa Gilla a Cagliari, per i cartelli di divieto di sosta sistemati dalla polizia municipale venerdì lungo tutto il rettilineo che inizia dagli uffici della Regione e che termina con la rotatoria.

Il divieto – indicano i cartelli – durerà fino a non meglio precisate “cessate emergenze”.

Ieri, in piazza L’Unione Sarda, si è svolta la manifestazione degli anarchici per protestare contro il regime di carcere duro applicato ad Alfredo Cospito. Un raduno pacifico, che ha visto coinvolto un centinaio di manifestanti, ma su cui tutti gli organismi che garantiscono la sicurezza hanno fissato la lente.

E comunque, se l’emergenza era dettata dalla manifestazione degli anarchici, si può dire che l’allarme è cessato domenica pomeriggio. E quindi i cartelli di divieto di sosta sarebbero dovuti sparire subito dopo.

Invece sono ancora lì e non risulta che – nel frattempo – siano previste altre manifestazioni da tenere sotto osservazione o nella piazza siano in programma eventi di natura particolare. Quando saranno rimossi?

