A Cagliari una cerimonia in forma intima e riservata per dare l’ultimo saluto al piccolo Daniele Ulver, il bimbo di 15 mesi travolto e ucciso da uno scooter mentre era sul passeggino in via Cadello.

Un funerale privato, per volere stesso della famiglia, con rito cattolico e ortodosso (il padre del piccolo è di origini russe), alla presenza solo dei genitori, dei parenti e degli amici più stretti.

Intanto, mentre proseguono le indagini per ricostruire in toto la dinamica della tragedia, che coinvolgono un uomo di 37 anni che era in sella alla moto e che dopo l’impatto fatale non si è fermato, fuggendo, salvo poi costituirsi successivamente, domenica dieci associazioni si preparano a ricordare il piccolo Daniele, con un sit-in organizzato davanti all'ingresso del Parco di Monte Claro. Un’iniziativa per chiedere più sicurezza e maggiori controlli sulle strade, per prevenire altri incidenti mortali.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata