Quelle bottiglie di vino sugli scaffali non erano tracciabili. E la loro vendita è stata bloccata e vietata.

È successo ieri in un’enoteca di Cagliari, sottoposta ai controlli dei carabinieri del Nas, che in questo periodo stanno scandagliando il settore vitivinicolo, in collaborazione con i colleghi della stazione di Stampace.

Dagli accertamenti effettuati nella rivendita gestita da un cagliaritano è emersa l’irregolarità di 26 bottiglie da 75 cl di un vino rosso di Mamoiada e di 108 di un vermentino di Gallura prodotto a Monti.

In tutte mancava l’indicazione del lotto di produzione, necessaria per risalire la filiera in caso di insorgenza di problematiche di qualunque genere.

Il valore dei prodotti bloccati ammonta a circa 1300 euro.

