Grande attesa per l’arrivo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Cagliari, in occasione del Giorno dell'Unità nazionale e Giornata delle Forze armate che si celebrerà al porto in programma sabato 4 novembre (IL VIDEO DELLE PROVE).

Per il Capo dello Stato sarà la decima visita in Sardegna.

L'ultima volta è stata di recente, il 9 settembre scorso nel Golfo dell'Asinara, per la commemorazione dell'affondamento della Corazzata "Roma".

La prima visita ufficiale, invece, risale al 2 ottobre 2017, quando Mattarella partecipò, al Rettorato dell'Universita di Cagliari, all'inaugurazione dell'anno accademico 2017/2018 e, all'Auditorium di Ghilarza, alla cerimonia in occasione dell'80esimo anniversario della morte di Antonio Gramsci.

Ancora: il 26 febbraio 2018 Mattarella intervenne a Cagliari alla seduta solenne del Consiglio regionale in occasione del 70esimo anniversario dello Statuto.

Nell'agosto del 2018, invece, la prima delle sue vacanze nell'Isola, a La Maddalena. Vacanza bissata anche nell'agosto del 2019.

Nel 2020 il Presidente della Repubblica si recò invece a Sassari, il 24 settembre, per ricordare la figura del presidente emerito della Repubblica, Francesco Cossiga, nel decimo anniversario della morte.

Nell'agosto del 2021 e del 2022, Mattarella trascorse nuovamente le vacanze estive nell’Isola, ad Alghero.

Infine, sempre nel 2022, il 25 maggio, Mattarella giunse ancora a Sassari per celebrare i 100 anni dalla nascita di Enrico Berlinguer.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata