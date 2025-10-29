L’aggiornamento delle specie cacciabili (sono inseriti il piccione domestico inselvatichito, la tortora dal collare orientale, lo storno e il daino), l’allungamento della stagione di caccia al cinghiale (fino alle prima decade di febbraio), misure straordinarie per il contenimento del cinghiale, ristoro dei danni agli agricoltori provocati dalla faune selvatica, valorizzazione del ruolo attivo del cacciatore (vigilanza e presidio a tutela della salvaguardia della flora e della fauna).

Sono i punti salienti della proposta di legge di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale per modificare, alla luce delle novità nel frattempo introdotte dalle normative europee e statali, la norma sarda sulla caccia, che risale al 1998.

Il primo firmatario è Emanuele Cera, che l’ha illustrata con il capogruppo Paolo Truzzu e i consiglieri Piga, Rubiu, Mula, Masala, Usai e Meloni.

La necessità di una revisione della norma regionale (datata circa trent’anni) è stata evidenziata dal capogruppo Truzzu che ha sottolineato «l’opportunità di una maggiore salvaguardia per l’attività venatoria».



Negli interventi dei consiglieri Piga, Mula e Rubiu, la volontà di riaffermare il ruolo e la dignità del cacciatore («liberando al campo delle visioni ideologiche che nel passato anche recente hanno penalizzato il confronto e la discussione sul tema») insieme con l’urgenza di interventi normativi più efficaci per limitare i danni alle colture, causati dalla proliferazione incontrollata della fauna selvatica (cornacchie, cinghiali, storni e piccioni) che in molti casi compromette la sostenibilità economica di intere filiere agricole e zootecniche.

I consiglieri di FdI, hanno definito la proposta di legge «aperta» per rappresentare la volontà di attivare iniziative di confronto non soltanto con le forze della maggioranza consiliare ma soprattutto con le associazioni venatorie e le organizzazioni agricole, così da condividere con gli operatori e i territori le principali misure e gli interventi da adottare.

