È stato trovato morto l’uomo che da questa mattina era dato per disperso a Sant’Anna Arresi. L’80enne era sceso dalla sua auto ed è stato trascinato via dall’acqua. La macchina era stata recuperata capovolta.

Per ore gli specialisti del Saf dei Vigili del fuoco lo hanno cercato perlustrando la zona insieme alla Protezione civile, ai volontari e ai carabinieri.

ALTRE EMERGENZE – Ci sono altri 4 cacciatori di cui non si hanno notizie nella zona di Sarroch. Nonostante il maltempo sono usciti per una battuta e si sarebbero diretti nell’area di Rio Spagnolu. I Vigili del fuoco stanno cercando di rintracciarli.

Cinque cacciatori invece sono stati soccorsi con l’elicottero a Villa San Pietro poco fa. Sono in ipotermia e vengono visitati dal 118.

Una vera e propria bomba d’acqua quella che si è abbattuta in queste ore nel sud Sardegna. Le aree più colpite sono quelle del Cagliaritano. A Pirri diverse strade sono state chiuse, il sindaco del capoluogo, Paolo Truzzu, ha emanato un’ordinanza con la quale dispone la chiusura degli edifici scolastici di proprietà del Comune e della Città metropolitana nel territorio di Cagliari.

Sempre a Cagliari un muro perimetrale è crollato coinvolgendo quattro auto in via Palestrina. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia locale.

"In città – sottolinea Truzzu – sono caduti 104 mm in 4 ore e avevamo una situazione di allerta gialla: forse sarebbe stato più opportuno un avviso di criticità superiore". "Sin da questa mattina abbiamo rinforzato gli interventi e nei giorni scorsi avevamo già svuotato le vasche di laminazione e pulito le caditoie nell'area di Pirri. Ma con 104mm in poche ore anche l'impianto di Terramaini non è riuscito a far defluire l'acqua e la rete idrica e fognaria sono andate in tilt e sono saltati i tombini, per questo evento eccezionale”.

“Per fortuna – conclude – oggi è domenica, il traffico di auto e persone era minore. Domani faremo verifiche anche negli impianti sportivi. Terremo chiusi inoltre i cimiteri e i parchi".

A causa dell’allagamento dei binari nella stazione di Cagliari è stata sospeso il collegamento ferroviario con Decimomannu. Otto i treni regionali coinvolti fino alle ore 16 e collegamenti garantiti con autobus sostitutivi.

Oltre venti sono gli interventi effettuati dai Vigili del fuoco nella mattinata.

Intorno alle 17 è stata riaperta la 554 a Selargius, che era stata chiusa per allagamenti.

Il crollo in via Palestrina (foto Vigili del fuoco)

SILIQUA – Una parte di un’abitazione di Siliqua è crollata, i residenti sono stati evacuati e spostati in una sistemazione di fortuna.

L'abitazione parzialmente crollata a Siliqua (Ansa)

BURCEI – Problemi anche a Burcei rimasta senza corrente elettrica e il comune ha inviato un avviso alla popolazione in cui sottolinea che è stato sollecitato l’intervento per la riparazione del guasto che copre l’intero comune. È questo uno degli effetti del maltempo non solo a Cagliari ma anche in provincia. A Muravera, vicino a Cala Pira, le case sono finite sott’acqua. I disagi e i danni per gli abitanti sono consistenti.

L’allerta meteo intanto è passata da giallo ad arancio a partire dal primo pomeriggio di oggi e fino alle 23.59 di domani per rischio idrogeologico; codice giallo per rischio idraulico su Iglesiente e Campidano; codice giallo per rischi idrogeologico sulle aree di Montevecchio Pischinappiu, Tirso, Gallura e Logudoro; codice arancio per rischio idrogeologico su Flumendosa-Flumineddu.

