Abbanoa finisce nel mirino dell’Antitrust.

L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha aperto un procedimento istruttorio nei confronti della società a seguito di diverse istanze presentate dagli utenti. Nel mirino le bollette di conguaglio.

Secondo quanto pubblicato dal Bollettino dell'Antitrust, "Abbanoa S.p.A avrebbe posto in essere alcune condotte elusive degli obblighi - fissati dalla vigente disciplina legislativa e regolatoria in capo agli operatori del settore idrico a partire dall'1 gennaio 2020 - concernenti il trattamento delle istanze di prescrizione biennale dei crediti riferiti a consumi idrici risalenti a un periodo superiore ai due anni dalla data di emissione della relativa bolletta di conguaglio/ricalcolo, nonché con riferimento alle informazioni da fornire all'utenza, al fine di agevolare la stessa ad eccepire la prescrizione, sulla base delle modalità previste dalla nuova disciplina".

In particolare, come segnalato da alcuni consumatori, la società “avrebbe emesso fatture inclusive di consumi risalenti nel tempo che risulterebbero prescritti, senza ivi specificare, né evidenziare, gli importi eventualmente prescrittibili”. Inoltre, Abbanoa “avrebbe inviato agli utenti, nel mese di settembre 2021, bollette contenenti, per la prima volta, richieste di pagamento di interessi moratori, riferiti a consumi addebitati nelle bollette emesse finanche nel 2010 e pagate con ritardo negli anni immediatamente seguenti”.

Infine alcuni consumatori hanno segnalato, poi, che Abbanoa “non avrebbe fornito riscontro alle istanze di riconoscimento della prescrizione presentate dallo stesso e, per contro, successivamente alla ricezione di tali istanze, il gestore idrico avrebbe inviato al medesimo consumatore solleciti di pagamento a titolo di atti interruttivi della prescrizione per bollette emesse molti anni prima”.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata