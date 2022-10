Balzo dei contagi in Sardegna. Sono 1.215 i casi di positività al Covid rilevati nelle ultime 24 ore dal bollettino dell’Unità di crisi regionale, di cui 1.115 diagnosticati da antigenico. Ieri erano 383.

Non si registrano altre vittime.

Con 4.976 tamponi molecolari e antigenici processati nelle ultime 24 ore, il tasso di positività è al 24,4%.

Diminuiscono tuttavia i pazienti in terapia intensiva, che sono 5, uno in meno rispetto a ieri. Quelli ricoverati in area medica sono invece 96, +2 nelle ultime 24 ore.

I sardi positivi al coronavirus in isolamento domiciliare sono 6.229, +163 rispetto al dato di ieri.

(Unioneonline/L)

