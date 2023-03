Serviva una task force di professionisti per far marciare a pieno ritmo la Zona economica speciale della Sardegna, ossia la Zes, ente che grazie alle agevolazioni fiscali deve creare le condizioni che consentano lo sviluppo di alcune aree dell'Isola e far insediare nuove imprese. Così ad agosto l'Agenzia di coesione territoriale (nazionale, dalla quale dipendono le Zes) aveva indetto un bando per il reclutamento di professionisti: si cercavano figure che andavano dal project manager agli avvocati, passando per gli addetti alle relazioni esterne e esperti di marketing.

LA SELEZIONE – Posizioni molto ben remunerate (fino a 408 euro al giorno): la selezione era stata affidata alla società Eutalia. Che poche settimane dopo ha stilato le graduatorie. E nell'elenco dei primi in classifica per le singole categorie non c'è solo Melissa Mencarelli, perugina, moglie di Roberto Raimondi, ormai ex direttore regionale dell'agenzia Eni Cbc (nomina regionale) indagato per corruzione assieme al presidente della Regione Christian Solinas.

Lei, unica che ha presentato la candidatura per “Middle esperto area marketing, relazioni esterne e comunicazione” va a guadagnare 268 euro per ogni giorno lavorato (fino a 230 giornate, per contratto).

Dai documenti dell'Agenzia emerge che Andrea Boi è risultato primo in classifica per il ruolo di project manager: incarico apicale per il quale è previsto un compenso di 408 euro al giorno (massimo 230 giorni) per il 2023. Molte responsabilità, le sue, che dovrà condividere con il commissario della Zes, Aldo Cadau: i due potrebbero avere un sistema di lavoro di gruppo rodato, visto che in passato hanno già operato fianco a fianco.

IL LEGALE ESPERTO – Il senior esperto dell'area legale che si è visto riconoscere il più alto punteggio in classifica è un avvocato, volto arcinoto della politica sarda: già deputato, già sottosegretario e già europarlamentare, Salvatore Cicu è risultato il più valido candidato per ricoprire l'incarico remunerato con 320 euro a giornata, per 3 o 4 giorni alla settimana, per un massimo di 230 nell'arco dell'anno. Francesco Consalvo invece era in cima alla graduatoria per il suolo di Senior di area ingegneristica: incarico da 73.600 euro fino alla fine dell'anno. Nel settore di Cicu, ma con esperienza “middle”, il primo nome in graduatoria è quello di Hiram Cossu (268 euro al giorno). Roberta Orrù si occuperà dell'alta segreteria (150 euro al giorno per 250 giornate) mentre Alessia Puletti è risultata vincitrice della graduatoria per esperti in facilitazione e rapporti con il mercato (320 euro al dì per 230 giornate). Area legale, ma come esperto junior, per Francesco Monni: 150 euro per 230 giorni. Un impegno di 4 o 5 giorni alla settimana.

ECONOMIA E APPALTI – L'economia gestionale della Zes è affidata anche alle competenze di Gabriele Contini: esperto di medio livello, ha un ruolo che prevede una paga di 268 euro al giorno per 230 giornate. Il compito di occuparsi di appalti e contabilità è affidato ad Alessio Lessio, unico che stando ai documenti ha presentato il curriculum per quell'incarico: 150 euro al giorno, per massimo 4/5 giorni alla settimana.

Fatta la Zes, organizzata la Task Force, sono arrivati i protocolli d'intesa con le banche per supportare gli investimenti sostenibili delle piccole e medie imprese che operano nella Zes regionale, ma anche l’attività di reshoring (rientro a casa delle aziende, ovvero il contrario dell’esternalizzazione). In attesa del rilancio dell'economia.

