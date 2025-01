«Due colpi, belli forti sulle mani, con lo spazzolone per lavare i pavimenti ma non ha mollato la presa. Gli sono cadute per terra tutte le monetine, però è riuscito a scappare con il borsello e i soldi».

Mafalda Palmas, 65 anni, racconta gli attimi concitati vissuti lunedì sera nel suo mini-market di via Oristano a Donigala quando un rapinatore le ha portato via l’incasso della giornata, fra i 300 e i 500 euro. Vanno avanti intanto le indagini dei carabinieri per cercare di risalire all’uomo che, a volto coperto e armato di coltello, ha messo a segno il colpo.

«Eravamo in chiusura e io stavo lavando il pavimento – ricorda la titolare del negozio – all’improvviso ho visto entrare un ragazzo, si è diretto subito verso la cassa e ha rovistato nel ripiano dove di solito teniamo il borsello con i soldi».

Tutto è successo in pochissimi secondi, giusto il tempo perché la figlia Miriana impegnata nel ripulire l’affettatrice dei salumi si rendesse conto di quanto stava accadendo. «Mi sono precipitata vicino a mia madre – racconta la ragazza – non so se ho provato a spostare quel tipo, di certo lui si è girato e mi ha puntato il coltello contro». La giovane ha indietreggiato, nel frattempo la mamma ha colpito il rapinatore con lo spazzolone, «lui ha farfugliato qualcosa poi è scappato ed è sparito in un attimo».

Sono in corso accertamenti per cercare di individuare il rapinatore solitario, fuggito a piedi fra le strade buie della frazione.

