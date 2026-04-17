Aumenta il costo dell’acqua, l’allarme degli agricoltori: «Scelta sbagliata, imprese in difficoltà»Confagricoltura contro la decisione dell’Enas. Appello alla Regione
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«La decisione di Enas di aumentare del 25% il costo dell’acqua grezza per gli agricoltori è una scelta sbagliata che graverà sulle imprese». Lo afferma il presidente regionale di Confagricoltura Stefano Taras.
Si tratta di una scelta fatta «nelle ultime settimane dal Comitato istituzionale dell’autorità di Bacino, presieduto dalla presidente della Regione, Alessandra Todde, e alla presenza dell’assessore dell’Agricoltura, Francesco Agus. Una decisione – prosegue- che andrà a incidere sui bilanci di migliaia di aziende costrette a modificare i propri piani produttivi o, in casi estremi, ad azzerarli. Chiediamo che sia rivisto questo aggiornamento al rialzo dei prezzi».
In un momento di forte frizione internazionale, che già sta incidendo in modo incontrollato sull’approvvigionamento delle materie prime (fertilizzanti e sementi) e su carburanti ed energia, secondo Confagricoltura «è inaccettabile che la Regione avvalli politiche economiche depressive verso i suoi agricoltori, solo per far quadrare i conti di società a controllo pubblico».
(Unioneonline)