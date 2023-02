Si annunciano diverse iniziative per affrontare il fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali. Dopo l’attentato incendiario ai danni del sindaco di Bono, Michele Solinas, l’Anci Sardegna comunica per i prossimi giorni, proprio nel paese del Goceano, la convocazione di un’assemblea generale per discutere sul grave problema che coinvolge sindaci, assessori e consiglieri comunali, vittime di episodi intimidatori.

Combattere il fenomeno significa anche conoscere le dimensioni, natura e cause nelle varie realtà territoriali della Sardegna. A questo proposito il deputato dem Silvio Lai, intende presentare una interrogazione parlamentare indirizzata al capo del Governo, Giorgia Meloni e al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi per conoscere quali sono le forze in campo nella prevenzione agli atti intimidatori nei confronti di amministratori pubblici.

«Quali sono le azioni in programma legati al controllo del territorio, per garantire la sicurezza non solo in termini di presenza delle forze dell’ordine ma di strumenti e tecnologie a tutela dei sindaci». All’indomani del grave atto incendiario che ha distrutto l’auto del primo cittadino di Bono, sono ancora tanti gli attestati di solidarietà che arrivano da tutta l’Isola e non solo. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia locale al comando del capitano, Davide Mesina che sta vagliando i dati e gli elementi emersi dalla relazione dei vigili del fuoco, dalle testimonianze e dalle immagini di alcune telecamere.

