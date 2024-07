Potrebbe ottenere il via libera già stamattina il disegno di legge della Giunta che vieta la realizzazione di impianti da rinnovabili per i prossimi diciotto mesi.

L’Aula ha iniziato a discutere l’articolo 2, dove sono indicate le aree dove valgono le clausole di salvaguardia e quelle dove sono previste le deroghe.

Intanto, sta per essere pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto Aree idonee che fissa in 6.2 gigawatt la quantità di energia rinnovabile che la Sardegna dovrà produrre entro il 2030. È stato pubblicato ieri sera in gazzetta ufficiale e ora le Regioni hanno 180 giorni di tempo per legiferare a loro volta in applicazione del provvedimento.

Nessun sit-in sotto il palazzo da parte dei Comitati contro la speculazione energetica. Una delegazione del coordinamento sta però assistendo ai lavori.

