Sono 53 i medici di medicina generale che prenderanno servizio in altrettante sedi vacanti in Sardegna. L’Ares ha assegnato gli incarichi questa mattina.

La graduatoria definitiva è stata approvata il 19 gennaio scorso. La convocazione è stata trasmessa ai 65 professionisti aventi diritto agli incarichi vacanti di assistenza primaria: hanno accettato l’incarico in 53. le sedi sono state assegnate secondo l’ordine di graduatoria e di priorità nei vari ambiti territoriali.

Le sedi di prossima apertura saranno 18 per la Asl di Sassari, 3 per le Asl della Gallura, 3 per la Asl dell’Ogliastra, 2 per la Asl di Nuoro, 5 per la Asl di Oristano e 22 per la Asl di Cagliari.

I medici, in accordo con le Asl di riferimento, avranno 90 giorni di tempo per scegliere i comuni in cui aprire gli ambulatori all’interno dell’ambito prescelto.

