Un’opportunità da cogliere. Nell’ottica delle politiche attive sul Lavoro, sul sito dell’ASPAL( Agenzia Sarda per le politiche Attive del lavoro) da oggi 24 giugno è pubblicato l’avviso del Comune di Settimo San Pietro relativo al programma Lavoras per cinque assunzioni, a tempo determinato per 240 giorni( 8 mesi), 30 ore settimanali.

Il programma prevede l'assunzione di un operaio non qualificato addetto alla manutenzione del verde in possesso di patente B; di tre persone non qualificate addette alla manutenzione del verde e di unTecnico delle costruzioni civili e professioni assimilate.

Gli interessati dovranno presentare domanda informatizzata sul portale www.sardegnalavoro.it entro le ore 14 del 30 giugno prossimo.

