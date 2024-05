Uno schiaffo alla Sardegna, un sopruso senza precedenti all’Autonomia sarda. Il nuovo testo del Decreto Attuativo delle «Aree idonee» elaborato dal Governo non solo aggrava il piano di invasione eolica e fotovoltaica dell’Isola, ma fissa paletti che puntano a cancellare per sempre il «Governo del Territorio» da parte della Regione.

Previsti l’incremento ulteriore dei megawatt assegnati e la devastante clausola che la valanga dei progetti già presentati sarà esaminata con le norme previgenti.

La proposta di provvedimento in arrivo sul tavolo della Conferenza Unificata è un atto non solo ostile verso la Sardegna, ma per molti versi sembra scritto per colpire l’Isola se si guardano, per esempio, le disposizioni previste per la tutela archeologica della civiltà nuragica. Il testo governativo, in ritardo di quasi ottocento giorni, andrà ora all’esame della Conferenza Unificata in cui è previsto che le Regioni esprimano l’Intesa.

I dettagli su L’Unione Sarda domani in edicola e nell’edizione digitale

© Riproduzione riservata