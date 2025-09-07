Anche a settembre non si arrestano gli incendi in Sardegna.

Nella giornata di domenica il Corpo Forestale segnala 20 incendi divampati sul territorio regionale, quattro dei quali hanno richiesto l'intervento dei mezzi aerei della flotta regionale.

Un elicottero è entrato in azione – in appoggio alle squadre di terra di Forestali, Vigili del Fuoco e personale Forestas – a Fluminimaggiore (nella zona boschiva di Giogadroxiu) per domare un rogo partito da un’auto che ha preso fuoco.

Lanci d’acqua dal cielo anche nelle campagne di Santu Masu a Tempio Pausania, dove le fiamme hanno percorso circa 10 ettari di seminativi e pascolo.

Ancora, un elicottero ha operato nelle campagne di Fonni, dove il fuoco ha bruciato alcuni pascoli alberati.

Ancora, due elicotteri sono intervenuti in ausilio agli operatori a terra anche a Villasor, dove le fiamme hanno mandato in fumo circa 20 ettari di stoppie.

(Unioneonline)

