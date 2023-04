Trentanove comuni al voto. Due, Assemini e Iglesias, con oltre 15 mila abitanti, che potrebbero arrivare al ballottaggio. Cinque attualmente guidati da un commissario. Sono scaduti oggi alle 12 i termini per la presentazione delle liste che parteciperanno alle prossime elezioni amministrative in Sardegna, fissate per il 28 e il 29 maggio.

ASSEMINI. Il centro più popoloso ad andare al voto è Assemini, 26.159 abitanti, ora governato dal commissario Bruno Carcangiu. Tre i candidati alla carica di sindaco. Si rivede l’ex primo cittadino Mario Puddu, che dismessa la casacca del Movimento 5 Stelle è sostenuto da quattro liste: una civica che porta il suo nome più Riformatori, Udc e Sardegna2020. Il centrosinistra, con la sperimentazione dell’alleanza tra Pd e M5s (più Psi e la civica Assemini va avanti), sostiene Diego Corrias. La destra (visto che il centro va con Puddu) punta su Niside Muscas, sostenuta da Fi, FdI e Lega.

IGLESIAS. Dodici i simboli presentati, per il centro di 25.382 residenti: anche qui la sfida per la poltrona di primo cittadino è a tre. Sette liste sosterranno il sindaco Mauro Usai con 147 candidati consiglieri, quattro portano Giuseppe Pes (noto Beppe) con 96 candidati consiglieri. Il partito di Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia, va da solo con Luigi Biggio e 24 candidati consiglieri.

TORTOLÌ. Punta ad uscire dal commissariamento anche Tortolì, dove i candidati sindaco sono quattro: ambiscono allo scranno più alto del palazzo di via Garibaldi – abbandonato da Massimo Cannas e sostituito dal commissario Francesco Cicero – Lara Depau, Marcello Ladu, Franco Pili e Fabrizio Porrà.

DECIMOMANNU. A Decimomannu (8.336 abitanti) la sfida è a due: Monica Cadeddu (lista Nuova Mente) se la vedrà con Leopoldo Trudu (lista Cresciamo).

CABRAS. Confronto a due anche nel paese dei Giganti. A Cabras (8.809 residenti) si sono presentati Gianni Meli e la sua “Insieme per Cabras e Solanas” e l’uscente Andrea Abis, con Progetto Comune.

GLI ALTRI. Gli altri Comuni al voto sono, per il Sud Sardegna: Collinas, Donori, Fluminimaggiore, Furtei, Gesturi, Senorbì. Seui, Teulada, Villasimius (commissariato) e Villaspeciosa. In provincia di Nuoro, invece: Galtellì, Irgoli, Jerzu, Macomer, Meana Sardo, Oliena e Sindia. Nell’Oristanese: Ales, Boroneddu, Carbas, Milis, Modolo, Narbolia, Nughedu Santa Vittoria, Pompu, Simala, Soddì, Villa Verde e Villanova Truschedu (commissariato). Nel Sassarese: Aglientu, Budoni, Cheremule, Chiaramonti, Palau e Sedini.

