Tutto pronto per la Giornata Mondiale del Rifugiato 2025, in programma domani, giovedì 19 giugno a partire dalle 21, ai piedi della Torre Aragonese di Porto Torres, in Piazza Colombo, che farà da sfondo a una ricca serata musicale per celebrare i valori dell’accoglienza, della solidarietà e dei diritti umani.

Protagonista dell’appuntamento, nato dalla collaborazione tra il Comune turritano, Arci Mediterraneo e il CCN Botteghe Turritane, sarà la formazione Roy Paci & Aretuska con la loro miscela esplosiva di suoni mediterranei, energia e impegno sociale.

L'appuntamento è una delle tappe del tour "Live Love & Dance" con cui l'artista siciliano e la sua band stanno attraversando tutta Italia, portando sul palco il loro irresistibile sound fatto di jazz, reggae, funk e sonorità della tradizione sicula.

Seguirà l’aftershow con il DJ set di Forelock & King Textone che chiuderà la serata in un clima di festa, ritmo e condivisione. La Giornata Mondiale del Rifugiato è stata istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 4 dicembre 2001 per riconoscere la forza, il coraggio e la perseveranza di milioni di persone costrette a fuggire dalle proprie case e dal proprio paese a causa di guerre, violenze, persecuzioni, violazioni dei diritti umani e, sempre più, per gli effetti del cambiamento climatico. Si celebra ogni anno il 20 giugno ma le iniziative si estendono anche ai giorni precedenti e successivi con appuntamenti e iniziative in tutto il mondo.

Per l’occasione, vengono organizzati eventi di sensibilizzazione dell’opinione pubblica rispetto alla condizione dei rifugiati, dei richiedenti asilo e degli sfollati. Oggi più che mai, la Giornata Mondiale del Rifugiato ci invita a guardare oltre i confini geografici e mentali, ricordandoci che ogni persona ha una storia da raccontare e un futuro da ricostruire. Arci Mediterraneo gestisce per conto del Comune di Porto Torres il progetto Sai- Sistema di Accoglienza e Integrazione- attivo sul territorio da circa dieci anni. Attualmente il progetto accoglie 42 beneficiari, provenienti principalmente da Afghanistan, Siria, Maghreb e Africa subsahariana. Si tratta di adulti e minori coinvolti in percorsi di inserimento lavorativo, scolastico e formativo che costituiscono un modello virtuoso di accoglienza e integrazione sociale. Inoltre, l'Impresa sociale e l'amministrazione comunale collaborano attivamente per la promozione di iniziative e manifestazioni dedicate alla sensibilizzazione sui temi delle migrazioni, dell’integrazione e dei diritti umani. Quest’anno, con il concerto del 19 giugno, si vuole utilizzare il linguaggio universale della musica per dare nuovo slancio e visibilità all’identità del progetto rafforzando il messaggio di una comunità, quella turritana, storicamente aperta e solidale.

