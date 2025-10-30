Allerta temporali in Sardegna: ottobre finisce con il maltempoAvviso della Protezione civile: rischio giallo ovunque tranne che nei settori orientali
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Fine ottobre all’insegna del maltempo in Sardegna. La Protezione civile ha diramato una nuova allerta gialla per rischio idrogeologico e per temporali che ha validità fino alle 18 di domani, venerdì 31 ottobre. L’avviso interessa tutta l’Isola, salvo i settori orientali.
«Sul Mediterraneo occidentale», si legge in una nota di accompagnamento, «si sta approfondendo una struttura depressionaria con un minimo al suolo centrato a nord-est delle isole Baleari. A tale struttura è associato un fronte freddo in progressivo avvicinamento verso la Sardegna».
Questa configurazione barica «favorirà in serata avvezione di vorticità e umidità lungo tutta la colonna atmosferica, con conseguente peggioramento delle condizioni meteorologiche principalmente sul settore occidentale della nostra Isola».
(Unioneonline/E.Fr.)