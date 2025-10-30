Fine ottobre all’insegna del maltempo in Sardegna. La Protezione civile ha diramato una nuova allerta gialla per rischio idrogeologico e per temporali che ha validità fino alle 18 di domani, venerdì 31 ottobre. L’avviso interessa tutta l’Isola, salvo i settori orientali.

«Sul Mediterraneo occidentale», si legge in una nota di accompagnamento, «si sta approfondendo una struttura depressionaria con un minimo al suolo centrato a nord-est delle isole Baleari. A tale struttura è associato un fronte freddo in progressivo avvicinamento verso la Sardegna».

Questa configurazione barica «favorirà in serata avvezione di vorticità e umidità lungo tutta la colonna atmosferica, con conseguente peggioramento delle condizioni meteorologiche principalmente sul settore occidentale della nostra Isola».

