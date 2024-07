Sale l'allerta caldo e afa in tutta Italia. E secondo le previsioni la Sardegna sarà, assieme alla Sicilia, la regione dove si toccheranno le temperature più roventi.

Spiega Lorenzo Tedici, meteorologo de ilMeteo.it: «In Italia l'anticiclone africano porterà temperature roventi, notti tropicali e tanta umidità e afa almeno per i prossimi 10 giorni. Il culmine di questa ondata di calore - aggiunge - è atteso entro sabato 13 luglio, ma anche nei giorni seguenti l'estate italiana spingerà al massimo sull'acceleratore da nord a sud, con il caldo maggiore che si registrerà in Sardegna ed in Sicilia con picchi di 42-43 gradi».

Temperature che preoccupano, soprattutto per quel che riguarda l’allarme incendi e l’emergenza siccità, anche le agenzie di monitoraggio. Tra queste Copernicus, legata al programma europeo per il clima. Proprio commentando gli ultimi dati di Copernicus l’Onu ha confermato che il mese scorso è stato il giugno «più caldo mai documentato e il 13esimo mese consecutivo in cui è stato stabilito un record di temperatura».

Immancabili, in vista dell’innalzamento delle temperature, i consigli per affrontare caldo e afa diramati dal ministero della Salute, ovvero: evitare di esporsi alle alte temperature dalle 11 alle 18, non frequentare le zone particolarmente trafficate, bagnarsi spesso con acqua fresca, assicurare un adeguato ricambio d'aria con la ventilazione naturale, utilizzare correttamente il condizionatore.

Infine lo stessoo ministero suggerisce di non lasciare persone non autosufficienti, bambini e anziani, anche se per poco tempo, nella macchina parcheggiata al sole.

