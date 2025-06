È allarme incendi in Sardegna, dove si sono registrati 12 roghi distribuiti su tutto il territorio regionale. In uno dei casi si è reso necessario anche l’intervento dei mezzi aerei della flotta regionale per contenere le fiamme.

Nel Comune di Decimomannu, in località C. Arras, le fiamme hanno percorso una superficie di circa 2 ettari di vegetazione. Le operazioni di spegnimento del mezzo aereo sono terminate alle ore 17:29. Lo spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo forestale di Uta, coadiuvato dal personale a bordo dell'elicottero proveniente dalla base del CFVA di Pula, da una squadra dei VVF, una squadra dei Volontari di Decimoputzu AVAD, 2 squadre dei volontari di Assemini ORSA.

Un altro incendio ha interessato il Comune di Donori, in località Tuvu, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo forestale di Dolianova, con il supporto del personale a bordo dell'elicottero proveniente dalla base del CFVA di Villasalto.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata